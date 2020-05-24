تحول نتيجة مسحة محافظ الدقهلية وزوجته من إيجابية لسلبية

اعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية عن اجراء مسحة جديدة لفيروس كورونا واثبتت تحول نتيجته وزوجته من ايجابيه الى سلبية قائلا " الحمد لله ملتزم بالعلاج منذ اصابتى الأسبوع الماضى بفيروس كورونا انا وزوجتى والحمد لله اجرينا المسحه الاولى والتى اثبت تحول نتيجتى من ايجابية الى سلبيه مما يدل على ان بروتوكول العلاج الذى وضعته وزارة الصحه يأتى بنتائج جيده وانتظر اجراء المسحه الثانية خلال يومان باذن الله ".واضاف قائلا " أتقدم بأسمى آيات التهانى القلبية وأطيب الأمنيات لقيادات الدقهلية ولشعب المحافظة العريقة وللشعب المصرى الأصيل بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وسلامى لهم بأن يقضوا عيد سعيد هم واسرهم فلم اكن اتوقع كم الشعور الطيب من الأهل والأصدقاء ومواطني المحافظة للاطمئنان على صحتى سواء عن طريق الرسايل او المكالمات ".و أعرب محافظ الدقهلية عن أمنياته في أن تحقق المحافظة المزيد من الرقى والتقدم والإزدهار بفضل التعاون والتنسيق المستمر بين جميع اجهزتها التنفيذية ومختلف قيادتها في كافة مواقعهم وبالتآلف والمحبة لتحقيق كل ما يطلبة مواطنيها وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم واحتياجاتهم في جميع المجالات.