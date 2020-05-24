أحمد جمال ينتهي من تسجيل أغنية «جيل بطل»

انتهى الفنان أحمد جمال من تسجيل أغنية"جيل بطل"، كلمات دكتور حسن كمال، ألحان محمد عزيز، توزيع أحمد عاطف، ميكس وماستر خالد سند، إشراف عام تامر الضبع، وإنتاج مؤسسة روابط الرياضية رئيس مجلس إدارة شركة روابط دكتور وليد الملاح.فكرة الأغنية تدور حول دعم أبطال مصر المؤهلين لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، ومؤسسة روابط الرياضية هي الشركه الراعية لهؤلاء الأبطال، ومنهم چيانا فاروق بطلة العالم في الكاراتيه، وهداية ملاك بطلة العالم في التايكوندو وكيشو بطل العالم في المصارعة الرومانية، والسباح الأوليمبي علي خلف الله.ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تصويرها خلال أيام، على أن يتم عرضها عقب العيد، من إخراج وإشراف عام فني تامر الضبع.