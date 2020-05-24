4 شباب أقباط ببنى سويف يوزعون الهدايا في الشارع بمناسبة العيد

قام 4 شباب من الأقباط ببني سويف، اليوم الأحد، بتوزيع الورود والهدايا على المارة منهم بالشوارع وبخاصة الأطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك، للمسلمين،ووزع مرقص موريس، أحد الشباب المشاركين في التهنئة بعيد الفطر مع أصدقاءه الأقباط، ديفيد عادل، ومينا موريس، ومينا عدلي، هدايا ولعب أطفال وورود، على المارة، لتهنئتهم بعيد الفطر.وقال مرقص: إننا توجهنا إلى الشوارع وقمنا بتوزيع الورود على قوات الشرطة المتواجدة بالشوارع إيمانا بدورهم وتأدية واجبهم الوطني خلال الأعياد، وقمنا بتوزيع الورود واللعب على الأطفال مقدمين التهنئة لهم بالعيد وسط حالة من الفرحة والسعادة.