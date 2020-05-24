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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مستشار النمسا: الحكومة متفائلة بالتغلب على خسائر كورونا الاقتصادية

الأحد 24/مايو/2020 - 01:34 م
سباستيان كورتس
سباستيان كورتس
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أعرب المستشار النمساوي سباستيان كورتس، عن تفاؤله بالتغلب على خسائر كورونا الاقتصادية على الرغم من الازمة الراهنة.

وأشار كورتس فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى أن النمسا قادرة على علاج الأزمات الحالية، حيث لديها حاليا أعلى معدل بطالة منذ إعلان الجمهورية الثانية كما يعمل أكثر من مليون شخص بنظام الوقت الجزئي إضافة إلى زيادة حالات إفلاس الشركات الصغيرة.

وقال كورتس: إننا نعمل جاهدين لإعادة اقتصاد البلاد إلى طبيعته مرة أخرىن مشيرا إلى أن أزمة كورونا هزتنا نفسيا بشكل كبير لأننا في النمسا نأخذ السلام والأمن وجودة الحياة العالية كأمور مسلم بها وقد استوعبنا حاليا الدرس جيدا.

وذكر المستشار النمساوي: "علينا أن نعيد البلاد إلى طبيعتها التي كانت تتمتع بها دائمًا من خلال القوة والتفاؤل والاجتهاد"، لافتا إلى أن السياحة تمثل 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتعتمد مئات الآلاف من الوظائف على السياحة.

وشدد كورتس على أهمية تنشيط السياحة الداخلية للنمساويين بالتوازي مع تشجيع الألمان والضيوف الآخرين من البلدان الآمنة من الفيروس على العودة لقضاء الاجازات فى النمسا.

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