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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفريغ 78 طن معدات بترولية وتداول 17 سفينة بمؤانى بورسعيد

الأحد 24/مايو/2020 - 01:32 م
البترول
البترول
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ATLANTIC التى ترفع علم نيوزلند ويبلغ طولها 105 متر والغاطس 5 متر وذلك لتفريغ 78 طن معدات بترولية بالميناء.

وأن إجمالي حركة السفن اليوم 17 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد خروج 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينتين.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.

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