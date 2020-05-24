ارتفاع إصابات كورونا في ماليزيا إلى 7245

أعلنت ماليزيا اليوم الاحد، تسجيل 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 7245.ونقلت صحيفة "ذا ستار" الاخبارية الماليزية عن المدير العام للصحة، الدكتور نور هشام عبد الله، قوله في بيان له إنه قد تم خروج 33 مريضا من المستشفيات، ليرتفع بذلك عدد من تماثلوا للشفاء في البلاد إلى 5945 شخصا.وأشارت الصحيفة إلى وجود 1185 حالة نشطة في الوقت الحالي تتلقى العلاج في المرافق الصحية.من ناحية أخرى، لم يتم تسجيل وفيات جديدة، حيث تتوقف حصيلة الوفيات عند 115 شخصا، بنسبة 15ر1 بالمئة من بين جميع الحالات.