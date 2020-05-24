رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في ماليزيا إلى 7245

الأحد 24/مايو/2020 - 01:32 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلنت ماليزيا اليوم الاحد، تسجيل 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 7245.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الاخبارية الماليزية عن المدير العام للصحة، الدكتور نور هشام عبد الله، قوله في بيان له إنه قد تم خروج 33 مريضا من المستشفيات، ليرتفع بذلك عدد من تماثلوا للشفاء في البلاد إلى 5945 شخصا.

وأشارت الصحيفة إلى وجود 1185 حالة نشطة في الوقت الحالي تتلقى العلاج في المرافق الصحية.

من ناحية أخرى، لم يتم تسجيل وفيات جديدة، حيث تتوقف حصيلة الوفيات عند 115 شخصا، بنسبة 15ر1 بالمئة من بين جميع الحالات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لماذا لم يفجر «عشماوى» نفسه لحظة القبض عليه؟

رابط نتيجة المرحلة الابتدائية وحتى الصف الثاني الإعدادي بالرقم القومي في القاهرة

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

سر اختيار رجاء الجداوى «عزل أبوخليفة» بعد إصابتها بكورونا

الصور

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

image description

قهوة صباح العيد.. عادة افتقدناها في رمضان

image description

عمال النظافة.. رجال لا يعرفون العيد

image description

الأطفال يتحدون كورونا ويحتفلون بالعيد في الشوارع

الأكثر قراءة

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

تفاصيل إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا

حقيقة اختلاط الهضبة ودينا الشربينى برجاء الجداوى قبل إصابتها بكورونا

تهاني عيد الفطر .. أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

مأساة فنانة شهيرة مع جيرانها.. تركوا جثتها متعفنة وسرقوا مكتبتها الثمينة

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

كيف رأى "توفيق الحكيم" الكتابات الجنسية؟

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

نجم الساعة

تعافي 4 حالات جديدة من كورونا بـ«عزل بني سويف» (صور)

الصحة

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

6 أسباب لبدء يومك بماء الليمون

منوعات

أصغر «شيف» فى العالم يحقق مليون مُتابع على «إنستجرام» (فيديو)

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب المكسيك

أجمل رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك 2020

عبارات تهنئة بعيد الفطر المبارك

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أيام ضاحكة مع أحمد فؤاد نجم
مؤمن المحمدي
القوة الناعمة
ماجد حبته
العيد.. رقاب الإرهابيين.. والعبيد
ماجد حبته
الحلقة الـ28 وما بعدها
المزيد

الثقافة

المركز القومي لثقافة الطفل يحتفل بالعيد عبر قناته بيوتيوب

الجيش الأبيض.. تحية من «الثقافة» لأبطال الطواقم الطبية

الحلقة 27 من رواية «الصديق أبوبكر بعد الخلافة»

الحلقة 26 من رواية «الصديق أبو بكر».. حروب الردة 1