«المصريين الأحرار» بالسويس يوزع كمامات مجانًا

وزع حزب «المصريبن الأحرار» في محافظة السويس كمامات وقفازات ومطويات توعوية مجانًا على المواطنين في طريقهم إلى مدخل سوق الأنصاري للخضروات، تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك والازدحام داخل السوق، حفاظًا على سلامة الجميع من فيروس كورونا.جاء ذلك بتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف عادل فاضل أمين المحافظة.وقال عادل فاضل، أمين الحزب بالسويس، إن تحرك أبناء الحزب جاء انطلاقا من الدور المجتمعي ومواكبا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا.وأضاف فاضل أن الحزب أطلق مبادرة جديدة بعنوان «احمي نفسك وبلدك»، في ضوء حملة الحزب المركزية «صحتك ثروتك» برعاية وتوجيهات رئيس الحزب.وأشار إلى تكليف أمانة حي السويس بالحزب بالمحافظة بقيادة أحمد البرلس عضو هيئة المكتب، بتجهيز الكمامات والقفازات وتغليف كل واحدة على حدة وتم تجهيز المطبوعات بصورة بسيطة ووافية للتوعية الصحية من خلال الصور لمكافحة فيروس كورونا طبقا لتعليمات لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.شارك بالفعالية رانيا حمدي، أمينة المرأة بحي بالسويس، ومساعدتها زينب محمود، وأيضا مايكل عادل، أمين العمل الجماهيري بحي السويس.