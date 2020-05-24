غرفة «الملابس الجاهزة» تحذر من استخدام كمامات «بير السلم»

حذرت غرفة «صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية» باتحاد الصناعات المصرية من استخدام كمامات مصانع بير السلم، مؤكدة عبر منشور لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الكمامات لها شروط ومواصفات خاصة.وأكدت أن من الضروري أن يتوافر في الكمامات جميع المواصفات التي أعلنت من وزارة الصحة، لافتة إلى أن تلك المواصفات تم تعميمها وإرسالها إلى مصانع الغزل والنسيج والمنسوجات والملابس الجاهزة للالتزام بها في عمليات الإنتاج.وأشار الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن هناك عددا من مصانع الملابس سيتجه إلى إنتاج الكمامات القماش، وذلك تزامنًا مع خطة الدولة للتعايش مع الفيروس.