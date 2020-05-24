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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يزور مؤسسة رعاية الأيتام ويقدم لهم العيدية

الأحد 24/مايو/2020 - 01:24 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف- محمد حفيظ
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حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، على زيارة مؤسسة رعاية الأيتام في أول أيام عيد الفطر المبارك، لتقديم العيدية للأطفال الأيتام، وإدخال البهجة والسرور عليهم، متفقدا أحوالهم من حيث الرعاية الاجتماعية والصحية.

وشدد غنيم على أهمية إلزام الأطفال بالكمامات الطبية مع توفيرها لهم بالشكل المطلوب والمستمر مداعبا الأطفال وحرص على إضحاك عدد منهم، خاصة صغار السن، محفزا الأمهات البديلات والمشرفات بالمؤسسة على مزيد من الرعاية وأن ما يقومون به يجسد المعنى الحقيقي للإنسانية، وأجره عظيم عند الله، قائلا لهم "رعاية الأيتام من أعظم الأعمال عند الله في الدنيا والآخرة، رعايتهم علشان يكونوا مواطنين صالحين سواعد لتنمية الوطن جنبا إلى جنب مع أبناء مصر جميعا، وده عمل وطني وانساني في المقام الأول".

وقال محافظ بني سويف "حرصت على زيارة أبنائنا، أبناء مصر، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد مع تداعيات فيروس كورونا، لأن كل أطفال مصر في هذا اليوم لهم من يسأل عليهم ويعيد عليهم، فلازم أكون مع هؤلاء الأطفال اليوم، حتى أطمئن وأعيد عليهم، وأتأكد من الرعاية المقدمة لهم خاصة مع ظروف كورونا، وضرورة وقايتهم وحمياتهم، والالتزام بالماسكات الطبية، وتوفير المواد المطهرة، والتعقيم الجيد لمؤسسات الأيتام".

وطالب المحافظ وكيلة وزارة التضامن بتوجيه فريق متابعة يوميًا للوضع في مؤسسات الأيتام للاطمئنان على توفير الرعاية المناسبة، خاصة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، حرصا على سلامتهم، قائلا "أبناؤنا غاليين علينا، ودي توجيهات القيادة السياسية لنا، بتفقد ورعاية الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية".
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم

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