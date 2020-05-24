القبض على خادمة سرقت مشغولات ذهبية فى مصر الجديدة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على خادمة بمنطقة الجمالية بحوزتها كمية من المشغولات الذهبية سرقتها من داخل شقة مخدومتها بمصر الجديدة.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط سيدة لها معلومات مسجلة، وبحوزتها كمية من المشغولات الذهبية.وبمواجهتها اعترفت بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات تعمل لديها - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة - بإسلوب "المغافلة".وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة وقررت بأنها لم تكن قد اكتشفت واقعة السرقة بعد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.