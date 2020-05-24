حريق بـ4 منازل في سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب في 4 منازل بمدينة دار السلام، اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وتمت محاصرة النيران وإخمادها قبل الانتقال للكتلة السكنية المجاورة، وجارٍ الفحص والمعاينة لتحديد سبب نشوب الحريق.وتصادف مرور اللواء عصام الليثي، سكرتير عام محافظة سوهاج، أثناء نشوب الحريق، عندما كان في زيارة تفقدية لدار السلام، للوقوف على سير الأعمال ومتابعة تواجد المسئولين بأماكنهم، وحرص على متابعة أعمال إخماد الحريق بنفسه ومعه لطفى محمد على رئيس مركز ومدينة دار السلام.