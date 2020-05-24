محافظ المنوفية يوزع العيدية والهدايا على الأطفال بدور الأيتام

زار اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، دار السيدة نفيسة للأيتام التابعة للجمعية النسائية لتحسين الصحة بمدينة شبين الكوم، لتقديم التهنئة لأبناء الدار بمناسبة عيد الفطر المبارك وإدخال البهجة والسرور عليهم، وكذا التأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا حفاظًا على الصحة العامة للأطفال.ووزع المحافظ العيديات والهدايا العينية وكعك العيد على الأطفال بالإضافة إلى لحوم وكمامات طبية معربًا عن سعادته بالتواجد معهم.وأكد حرصه على الاهتمام بهم وبجميع مؤسسات دور الأيتام بالمحافظة وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لتوفير جو من الأمان والراحة ولضمان تحقيق حياة آمنة وكريمة لهم، وأعرب الأطفال عن سعادتهم البالغة بتهنئة المحافظ ومشاركتهم أفراحهم تزامنًا بالاحتفال بعيد الفطر.وشدد محافظ المنوفية على القائمين على الدار بحسن معاملة ورعاية الأطفال من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية لتسهيل دمجهم بغيرهم من أقرانهم مرة أخري في المجتمع.وأشار إلى أهمية العمل الخيري في تعزيز أواصر التراحم ورسم البسمة علي وجوه الأطفال للتخفيف والحد من معاناتهم.وقدم المحافظ التهنئة لأبناء محافظة المنوفية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء وأن يعيده علينا وعلى الشعب المصرى بالخير واليمن والبركات تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى.