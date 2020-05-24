20 مستشفى تبدأ تقديم خدمات الكشف عن مرضى كورونا بالجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ضم 20 مستشفى صدر ومركزي وحميات وعام إلى مستشفيات الحجر الصحي بالمحافظة لاستقبال وعلاج الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد وتقديم الخدمات الطبية لهم.وأشار محافظ الجيزة إلى اختيار هذه المستشفيات بناء على ما أقرته اللجنة التي أرسلتها وزارة الصحة والسكان إلى محافظة الجيزة من قبل وذلك وفق عدة معايير من حيث عدد الأسرة التي بها شبكات غازات طبية وعدد أسرة العناية المركزة المتكاملة وتوفر وحدات الغسيل الكلوي وأجهزة التنفس الصناعي بما يتناسب مع عدد الأسِرَّة.وتشمل المستشفيات التي تم ضمها للحجر الصحي: مستشفي حميات إمبابة والشيخ زايد التخصصي ومنشأة القناطر المركزي وصدر العياط وأم الأطباء وأم المصريين العام والصف المركزي والوراق المركزي والبدرشين العام وإمبابة العام وبولاق الدكرور العام والتحرير العام والحوامدية العام وأطفيح المركزي والعياط المركزي وأبو النمرس المركزي وأوسيم المركزي و6 أكتوبر المركزي و6 أكتوبر للتأمين الصحي والواحات البحرية المركزي.وأكد محافظ الجيزة ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي كعامل أساسى في حماية المواطن هو وأسرته من الإصابة بالفيروس.يذكر أن وزارة الصحة قد أقرت بروتوكول العلاج خلال المرحلة المقبلة ويشمل انه مع الحالات البسيطة سيصرف علاج للأعراض مع الأنتظار بالمنزل لحين ظهور النتيجة ومع الحالات المتوسطة فما أعلى سيُحجز المريض بالمستشفى لحين ظهور النتيجة. لافتا إلى أنه في حالة إيجابية النتائج يتم تقييم الحالة وفقا لثلاثة مستويات: المستوى الأول تكون فيه الحالة بسيطة ويتم عزلها منزليًاوالمستوى الثاني معتدل منخفض وهذه الحالات يتم تحويلها إلى بيوت الشباب والمدن الجامعيةأما المستوى الثالث وهو "معتدل مرتفع" شديد، أو حرج، وهؤلاء يتم تحويلهم لمستشفيات العزل.كما سيتم توزيع مستلزمات العزل المنزلي على الحالات الإيجابية البسيطة والمقرر عزلها، من خلال حقيبة مستلزمات طبية تحتوي على ماسكات ومطهرات وبعض الأدوية مع متابعة المريض من خلال المنظومة الإلكترونية لتتبع حالات العزل المنزلي كما يتم التدريب على بروتوكول الفحص والعلاج ومنظومة الربط.