رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول: مستشار رئيس الوزراء البريطانى لن يستقيل

الأحد 24/مايو/2020 - 01:13 م
دومينيك كامينجز
دومينيك كامينجز
منار أحمد
طباعة
قال وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، اليوم الأحد، إن كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون دومينيك كامينجز، الذي اخترق القيود البريطانية في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد، وقاد 400 كيلومتر إلى شمال إنجلترا لن يستقيل.

وكان قد دعا العديد من المشرعين من حزب المحافظين، جونسون، صباح الأحد، إلى استقالة كامينجر، وفق لوكالة رويترز.

ويواجه دومينيك كامينجز، كبير مستشاري رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، ضغوطات للاستقالة من منصبه عقب اتهامه بخرق قواعد العزل العام والسفر مئات الأميال من لندن بعدما ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا "كوفيد-19"، لكن يبدو أن جونسون لن يتخلى عن أبرز مستشاريه.

وبحس صحيفة الإندبندنت البريطانية فقد دافع بوريس جونسون عن كامينجز، معلنا عن دعمه الكامل لمستشاره وسط ضغوط متزايدة لإقالته على خلفية سفره من لندن إلى مدينة درم، حيث تقدم أحد الأشخاص ببلاغ للشرطة بعد رؤيته.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صورة متداولة لجثة هشام عشماوى فى المشنقة بعد تنفيذ حكم الإعدام

مأساة فنانة شهيرة مع جيرانها.. تركوا جثتها متعفنة وسرقوا مكتبتها الثمينة

رابط نتيجة المرحلة الابتدائية وحتى الصف الثاني الإعدادي بالرقم القومي في القاهرة

سر اختيار رجاء الجداوى «عزل أبوخليفة» بعد إصابتها بكورونا

الصور

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

image description

قهوة صباح العيد.. عادة افتقدناها في رمضان

image description

عمال النظافة.. رجال لا يعرفون العيد

image description

الأطفال يتحدون كورونا ويحتفلون بالعيد في الشوارع

الأكثر قراءة

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

تفاصيل إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا

حقيقة اختلاط الهضبة ودينا الشربينى برجاء الجداوى قبل إصابتها بكورونا

تهاني عيد الفطر .. أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

مأساة فنانة شهيرة مع جيرانها.. تركوا جثتها متعفنة وسرقوا مكتبتها الثمينة

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

كيف رأى "توفيق الحكيم" الكتابات الجنسية؟

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

نجم الساعة

تعافي 4 حالات جديدة من كورونا بـ«عزل بني سويف» (صور)

الصحة

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

6 أسباب لبدء يومك بماء الليمون

منوعات

أصغر «شيف» فى العالم يحقق مليون مُتابع على «إنستجرام» (فيديو)

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب المكسيك

أجمل رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك 2020

عبارات تهنئة بعيد الفطر المبارك

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أيام ضاحكة مع أحمد فؤاد نجم
مؤمن المحمدي
القوة الناعمة
ماجد حبته
العيد.. رقاب الإرهابيين.. والعبيد
ماجد حبته
الحلقة الـ28 وما بعدها
المزيد

الثقافة

المركز القومي لثقافة الطفل يحتفل بالعيد عبر قناته بيوتيوب

الجيش الأبيض.. تحية من «الثقافة» لأبطال الطواقم الطبية

الحلقة 27 من رواية «الصديق أبوبكر بعد الخلافة»

الحلقة 26 من رواية «الصديق أبو بكر».. حروب الردة 1