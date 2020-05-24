مسئول: مستشار رئيس الوزراء البريطانى لن يستقيل

قال وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، اليوم الأحد، إن كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون دومينيك كامينجز، الذي اخترق القيود البريطانية في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد، وقاد 400 كيلومتر إلى شمال إنجلترا لن يستقيل.وكان قد دعا العديد من المشرعين من حزب المحافظين، جونسون، صباح الأحد، إلى استقالة كامينجر، وفق لوكالة رويترز.ويواجه دومينيك كامينجز، كبير مستشاري رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، ضغوطات للاستقالة من منصبه عقب اتهامه بخرق قواعد العزل العام والسفر مئات الأميال من لندن بعدما ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا "كوفيد-19"، لكن يبدو أن جونسون لن يتخلى عن أبرز مستشاريه.وبحس صحيفة الإندبندنت البريطانية فقد دافع بوريس جونسون عن كامينجز، معلنا عن دعمه الكامل لمستشاره وسط ضغوط متزايدة لإقالته على خلفية سفره من لندن إلى مدينة درم، حيث تقدم أحد الأشخاص ببلاغ للشرطة بعد رؤيته.