«أوقاف كفر الشيخ»: لم نرصد خروقات أول أيام العيد

قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن المديرية لم ترصدأي خروقات فيما يخص غلق المساجد وتوجيهات الوزارة بنقل تكبيرات العيد عبر ميكروفونات المساجد.ووجه الفقي الشكر لكل العاملين بحقل الدعوة الذين حرصوا علي التواجد بمساجدهم من طلوع الفجر وحتى الانتهاء من بث التكبيرات.وأكد الفقي أن جماهير المحافظة ضربت المثل في الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وجهت بها الدولة، لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تلقت التقارير من الإدارات المختلفة التي أكدت جميعها أن الأمور مستقرة وهادئة.