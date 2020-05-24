محافظ المنوفية يزور الأطفال الأيتام بدار السيدة نفيسة

قام محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبوليمون، اليوم الأحد، بزيارة دار السيدة نفيسة للأيتام التابعة للجمعية النسائية لتحسين الصحة بمدينة شبين الكوم لتقديم التهنئة لأبناء الدار بمناسبة أول أيام عيد الفطر المبارك وإدخال البهجة والسرور عليهم، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على الصحة العامة للأطفال وذلك برفقة محمد موسى نائب المحافظ.ووزع المحافظ العيديات والهدايا العينية وكعك العيد على الأطفال، بالإضافة إلى لحوم وكمامات طبية، معربا عن سعادته بالتواجد معهم.وأكد المحافظ - خلال الزيارة - حرصه على الاهتمام بالأيتام وبجميع مؤسسات دور الأيتام بالمحافظة وتقديم كل أوجه الدعم اللازم لتوفير الأمان والراحة ولضمان تحقيق حياة آمنة وكريمة لهم، مشددا على الدار بحسن معاملة ورعاية الأطفال من جميع الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية لتسهيل دمجهم بغيرهم من أقرانهم مرة أخرى في المجتمع.