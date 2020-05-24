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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت والعراق تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

الأحد 24/مايو/2020 - 12:12 م
الكويت والعراق
الكويت والعراق
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بحث وزير المالية وزير النفط العراقي علي عبدالأمير علاوي، اليوم الأحد، مع وزير المالية الكويتي براك الشيتان، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- أنه تمت خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء المتغيرات الحالية على الصعيدين الإقليمي والعالمي وما يشهده الاقتصاد إقليميا ودوليا من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

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