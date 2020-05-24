الكويت والعراق تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير المالية وزير النفط العراقي علي عبدالأمير علاوي، اليوم الأحد، مع وزير المالية الكويتي براك الشيتان، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية.وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- أنه تمت خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء المتغيرات الحالية على الصعيدين الإقليمي والعالمي وما يشهده الاقتصاد إقليميا ودوليا من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).