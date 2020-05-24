الهدوء يسيطر على شوارع الفيوم في عيد الفطر (صور)

شهدت شوارع مدينة الفيوم لا سيما ميدان السواقي، الذي كان لا يخلو من الزحام وتجمعات المواطنين، أول أيام عيد الفطر المبارك، حالة من الهدوء التام لحركة المواطنين وغياب مظاهر الاحتفال بالعيد، تنفيذا لقرارات الدكتور "مصطفى مدبولي" رئيس الوزراء، وفي ضوء حرص المواطنين والتزامهم للحد من فيروس كورونا.وكان قد أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قرارًا بغلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة والمؤجرة، وكذلك بحيرة قارون وشواطئها سواء كانت عامة أو خاصة، وغلق المقابر والطرق المؤدية إليها مع استثناء حالات دفن الموتى، وذلك خلال الفترة من صباح يوم الأحد الموافق 24 مايو حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 29 مايو الحالي، وذلك منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.