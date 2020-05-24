محافظ بورسعيد يهنئ رجال الشرطة بالعيد ويشيد بدورهم (صور)

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رجال الشرطة، صباح اليوم الأحد، بعيد الفطر المبارك، وذلك أثناء قيامهم بدورهم في عمليات التأمين وتطبيق قرارات وإجراءات الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأشاد المحافظ، خلال تفقده تطبيق الإجراءات والقرارات الاحترازية والوقائية بأحياء المحافظة المختلفة، بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة في فرض الأمن، وتأمين المواطنين والمنشآت، وتطبيق قرارات الدولة، حرصا على صحة المواطنين.وجدد محافظ بورسعيد مناشدته للمواطنين الاستمتاع بقضاء إجازة عيد الفطر المبارك في المنازل والبعد عن التجمعات والاختلاط، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك للتغلب على تداعيات الفترة الراهنة، مؤكدا على أن الفترة الحالية تتطلب وعي المواطن وحرصه على تحقيق الصالح العام، ودعم جهود الدولة المصرية في مواجهة مخاطر الفيروس المستجد.