كأس إينرجي للدراما.. أمير كرارة أفضل ممثل و«البرنس» يحصد جائزة لجنة التحكيم

كأس إينرجي للدراما.. أمير كرارة أفضل ممثل و«البرنس» يحصد جائزة لجنة التحكيم
الأحد 24/مايو/2020 - 12:04 م
دعاء عبد المقصودطباعة
اختتم مساء أمس، الموسم الرابع لبرنامج "كأس إينرجي للدراما"، والذي يقدمه المذيع محمد طارق على راديو «إينرجي 92.1».
ويطرح البرنامج استفتاء جماهيريا حول أفضل الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان، وتصنف المسلسلات بالمسابقة في مجموعات تضم كل مجموعة 4 مسلسلات تمامًا كما يجري في كأس العالم.
وتتنافس المسلسلات طوال شهر رمضان فيما بينها للتأهل للأدوار النهائية عن طريق تصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني، بينما من حق لجنة التحكيم التي تضم النقاد حنان شومان وعلا الشافعي وزين خيري شلبي أن تمنح جوائز أخرى لأفضل مسلسل وممثل وممثلة.
وحاز مسلسل "لعبة النسيان" على 4 جوائز هذا العام، بحصوله على جائزة أفضل مسلسل برأي الجمهور، بينما حصلت بطلته النجمة دينا الشربيني جائزة أفضل ممثلة وتامر حبيب أفضل سيناريو، وأخيرًا جائزة أفضل موسيقى تصويرية لأسامة الهندي.
وفاز أمير كرارة بجائزة أفضل ممثل في دراما رمضان 2020 عن دوره بمسلسل "الاختيار"، وكان بيومي فؤاد صاحب جائزة أفضل ممثل مساعد وسهر الصايغ أفضل ممثلة مساعدة، وعصام السقا أفضل نجم صاعد، وليلى أحمد زاهر أفضل نجمة صاعدة.
أما بخصوص المسلسلات الكوميدية، فكان مسلسل "بـ100 وش" صاحب النصيب الأكبر بجائزة أفضل مسلسل كوميدي ونيللي كريم أفضل ممثلة كوميدية وأسر ياسين أفضل ممثل كوميدي، أما تتر المسلسل والذي غناه "المدفعجية" فقد حصد على جائزة أفضل تتر لعام 2020.
وحصد مسلسل "النهاية" على 4 جوائز، أولها جائزة أفضل مخرج التي ذهبت إلى مخرج العمل ياسر سامي، وأفضل مدير تصوير حسام حبيب، وأفضل ديكور رامي دراج، وأفضل تصميم ملابس إنجي علاء.
وكان لأعضاء جنة التحكيم رأي مختلف عن الجمهور، فاختاروا مسلسل "البرنس" كأفضل مسلسل لعام 2020، ونيللي كريم أفضل ممثلة وآسر ياسين أفضل ممثل، وإسلام ابراهيم أفضل ممثل مساعد ودنيا ماهر أفضل ممثلة مساعدة.
ويطرح البرنامج استفتاء جماهيريا حول أفضل الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان، وتصنف المسلسلات بالمسابقة في مجموعات تضم كل مجموعة 4 مسلسلات تمامًا كما يجري في كأس العالم.
وتتنافس المسلسلات طوال شهر رمضان فيما بينها للتأهل للأدوار النهائية عن طريق تصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني، بينما من حق لجنة التحكيم التي تضم النقاد حنان شومان وعلا الشافعي وزين خيري شلبي أن تمنح جوائز أخرى لأفضل مسلسل وممثل وممثلة.
وحاز مسلسل "لعبة النسيان" على 4 جوائز هذا العام، بحصوله على جائزة أفضل مسلسل برأي الجمهور، بينما حصلت بطلته النجمة دينا الشربيني جائزة أفضل ممثلة وتامر حبيب أفضل سيناريو، وأخيرًا جائزة أفضل موسيقى تصويرية لأسامة الهندي.
وفاز أمير كرارة بجائزة أفضل ممثل في دراما رمضان 2020 عن دوره بمسلسل "الاختيار"، وكان بيومي فؤاد صاحب جائزة أفضل ممثل مساعد وسهر الصايغ أفضل ممثلة مساعدة، وعصام السقا أفضل نجم صاعد، وليلى أحمد زاهر أفضل نجمة صاعدة.
أما بخصوص المسلسلات الكوميدية، فكان مسلسل "بـ100 وش" صاحب النصيب الأكبر بجائزة أفضل مسلسل كوميدي ونيللي كريم أفضل ممثلة كوميدية وأسر ياسين أفضل ممثل كوميدي، أما تتر المسلسل والذي غناه "المدفعجية" فقد حصد على جائزة أفضل تتر لعام 2020.
وحصد مسلسل "النهاية" على 4 جوائز، أولها جائزة أفضل مخرج التي ذهبت إلى مخرج العمل ياسر سامي، وأفضل مدير تصوير حسام حبيب، وأفضل ديكور رامي دراج، وأفضل تصميم ملابس إنجي علاء.
وكان لأعضاء جنة التحكيم رأي مختلف عن الجمهور، فاختاروا مسلسل "البرنس" كأفضل مسلسل لعام 2020، ونيللي كريم أفضل ممثلة وآسر ياسين أفضل ممثل، وإسلام ابراهيم أفضل ممثل مساعد ودنيا ماهر أفضل ممثلة مساعدة.