كأس إينرجي للدراما.. أمير كرارة أفضل ممثل و«البرنس» يحصد جائزة لجنة التحكيم

اختتم مساء أمس، الموسم الرابع لبرنامج "كأس إينرجي للدراما"، والذي يقدمه المذيع محمد طارق على راديو «إينرجي 92.1».ويطرح البرنامج استفتاء جماهيريا حول أفضل الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان، وتصنف المسلسلات بالمسابقة في مجموعات تضم كل مجموعة 4 مسلسلات تمامًا كما يجري في كأس العالم.وتتنافس المسلسلات طوال شهر رمضان فيما بينها للتأهل للأدوار النهائية عن طريق تصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني، بينما من حق لجنة التحكيم التي تضم النقاد حنان شومان وعلا الشافعي وزين خيري شلبي أن تمنح جوائز أخرى لأفضل مسلسل وممثل وممثلة.وحاز مسلسل "لعبة النسيان" على 4 جوائز هذا العام، بحصوله على جائزة أفضل مسلسل برأي الجمهور، بينما حصلت بطلته النجمة دينا الشربيني جائزة أفضل ممثلة وتامر حبيب أفضل سيناريو، وأخيرًا جائزة أفضل موسيقى تصويرية لأسامة الهندي.وفاز أمير كرارة بجائزة أفضل ممثل في دراما رمضان 2020 عن دوره بمسلسل "الاختيار"، وكان بيومي فؤاد صاحب جائزة أفضل ممثل مساعد وسهر الصايغ أفضل ممثلة مساعدة، وعصام السقا أفضل نجم صاعد، وليلى أحمد زاهر أفضل نجمة صاعدة.أما بخصوص المسلسلات الكوميدية، فكان مسلسل "بـ100 وش" صاحب النصيب الأكبر بجائزة أفضل مسلسل كوميدي ونيللي كريم أفضل ممثلة كوميدية وأسر ياسين أفضل ممثل كوميدي، أما تتر المسلسل والذي غناه "المدفعجية" فقد حصد على جائزة أفضل تتر لعام 2020.وحصد مسلسل "النهاية" على 4 جوائز، أولها جائزة أفضل مخرج التي ذهبت إلى مخرج العمل ياسر سامي، وأفضل مدير تصوير حسام حبيب، وأفضل ديكور رامي دراج، وأفضل تصميم ملابس إنجي علاء.وكان لأعضاء جنة التحكيم رأي مختلف عن الجمهور، فاختاروا مسلسل "البرنس" كأفضل مسلسل لعام 2020، ونيللي كريم أفضل ممثلة وآسر ياسين أفضل ممثل، وإسلام ابراهيم أفضل ممثل مساعد ودنيا ماهر أفضل ممثلة مساعدة.