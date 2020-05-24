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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على أخطر عصابة للسطو المسلح في بني سويف

الأحد 24/مايو/2020 - 12:03 م
متهم
متهم
مريم جبل _عمرو المزيدي
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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عصابة للسطو المسلح عقب ارتكاب واقعة سرقة طن حديد من مخزن تابع لإحدى شركات الحديد ببنى سويف والتعدى على حارسه.

تبلغ لمركز شرطة بنى سويف بمديرية أمن بنى سويف من حارس مخزن إحدى شركات الحديد بدائرة المركز أنه أثناء تواجده بالمخزن عمله فوجئ بأربعة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة نقل قاموا بسرقة كمية من الحديد "تزن حوالى طن" من المخزن وتحميلها على السيارة، ولدى محاولته منعهم تعدى أحدهم عليه بقطعة حديدية مما أدى إلى إصابته بجروح وهربوا.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم 5 عمال "لأربعة منهم معلومات جنائية" تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب حوادث السرقة بالإكراه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط ثلاثة منهم والسيارة المستخدمة وبداخلها (2 مقص حديدى)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وبتطوير مناقشتهم أقروا بإرتكاب واقعتين آخرتين (سرقة 500 كيلو جرام حديد من أمام مخزن موزع لإحدى شركات الحديد بدائرة مركز الواسطى - سرقة "4 باب خشبى، 8 أحواض إستانلس" من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة بنى سويف الجديدة)، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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