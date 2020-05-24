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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«ساعة الحظر ماتتعوضش».. بصمة شبابية فنية تحاكى المجتمع المصرى

الأحد 24/مايو/2020 - 11:59 ص
ساعة الحظر ماتتعوضش
ساعة الحظر ماتتعوضش
شيماء حمودة
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فرض فيروس كورونا حظر تجوال على المواطنين حول العالم؛ وذلك للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليفرض الحظر عادات مستجدة ويمحو عادات شهدتها جميع المنازل المصرية.

يقول محمد سامي، مخرج المسلسل الإذاعي «ساعة الحظر ما تتعوضش»، إن العمل الفني جاء ليترجم المواقف الحياتية التي فرضها الحظر على المنازل المصرية في 8 حلقات، أشهرها وساوس الشراء خشية انتهاء السلع الغذائية من الأسواق، ودخول الرجال للمطابخ والمشاركة في إعداد الطعام، وغلق المقاهي وقلة تجمعات الأصدقاء، وغيرها من العادات التي استجدت على المجتمع والمنازل المصرية نتيجة ظهور وباء كورونا.

يواصل سامي: "حرصنا على تقديم وجبة فنية خفيفة من واقع منازلنا المصرية، في حلقات لا تتجاوز مدة الحلقة الواحدة 5 دقائق، بالتعاون مع فريق (حلم الفني)، و(owl pictures): الفن له دور مهم في هذه الفترة ولا بدّ من تفعيله بدور إيجابي لتوعية المواطنين في الأزمات التي نعيشها مثل أزمة كورونا".

أشار سامي إلى أن ردود الأفعال جاءت إيجابية ومشجعة للاستمرار، خاصة أن المسلسل تمت إذاعته على منصات التواصل والتي أصبحت أقرب لنا جميعًا، وفي متناول أيدينا، ووسيلة سهلة لتقديم عمل فني يصل لمستمعيه.

ولم يغفل فريق عمل المسلسل الفني الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، فلم يتجمع طاقم العمل معًا في أي من الاستوديوهات الإذاعية، لكن تم التسجيل عن بُعد كلٌ في منزله.

مسلسل "ساعة الحظر ما تتعوضش" شارك في تمثيله كريم أحمد، مها الديب، مصطفى مجدي، هندسة صوتية ومكساج محمد سيف الدين، تمثيل وتأليف وإخراج محمد سامي.

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