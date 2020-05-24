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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خلال حملات عيد الفطر.. 3 عقوبات للتجار المخالفين

الأحد 24/مايو/2020 - 11:57 ص
سلع
سلع
صلاح عامر
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كشف المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات الرقابية مستمرة خلال أيام عيد الفطر المبارك على جميع الأسواق المحلية والتجار للتأكد من التزام التجار القرار رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ بإظهار قائمة الأسعار واضحة على واجهة المحل وعلى جميع العبوات الغذائية والمنتجات الغذائية.

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريح خاص للدستور، على أن أبرز العقوبات التي تنتظر المخالفين من التجار تتراوح ما بين توقيع غرامة مالية تبدأ بـ ٥٠٠ جنيه والحبس ٦ أشهر والمصادرة للسلع في مخالفة عدم تدوين الأسعار، والعقوبة الثانية للسلع المنتهية الصلاحية تصل إلى الحبس سنة وغرامة مالية ١٠ آلاف جنيه، والعقوبة الثالثة في حال وجود مخالفة تداول سلع تسببت في التسمم الغذائي كسلع فاسدة تصل عقوبتها الحبس إلى ٣سنوات وغرامة مالية تصل إلى ٣٠ ألف جنيه.

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