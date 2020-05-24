خلال حملات عيد الفطر.. 3 عقوبات للتجار المخالفين

كشف المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات الرقابية مستمرة خلال أيام عيد الفطر المبارك على جميع الأسواق المحلية والتجار للتأكد من التزام التجار القرار رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ بإظهار قائمة الأسعار واضحة على واجهة المحل وعلى جميع العبوات الغذائية والمنتجات الغذائية.وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريح خاص للدستور، على أن أبرز العقوبات التي تنتظر المخالفين من التجار تتراوح ما بين توقيع غرامة مالية تبدأ بـ ٥٠٠ جنيه والحبس ٦ أشهر والمصادرة للسلع في مخالفة عدم تدوين الأسعار، والعقوبة الثانية للسلع المنتهية الصلاحية تصل إلى الحبس سنة وغرامة مالية ١٠ آلاف جنيه، والعقوبة الثالثة في حال وجود مخالفة تداول سلع تسببت في التسمم الغذائي كسلع فاسدة تصل عقوبتها الحبس إلى ٣سنوات وغرامة مالية تصل إلى ٣٠ ألف جنيه.