التموين: الرنجة بـ30 جنيهًا والفسيخ بـ85

قال المهندس عبدالمنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّ اللجان الرقابية مرّت على محلات الفسيخ لبيع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات الأسماك للتأكد من صلاحية المنتجات لمنع حالات التسمم الغذائي.وأوضح خليل لـ"الدستور" أن هيئة سلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور سحبت عينات من مصانع إنتاج الفسيخ للتأكد من صلاحيتها الإنتاجية والتأكد من عدم تصنيعها في مصانع بير السلم، وتسجيل هذه المصانع لدى الهيئة لوقف تداول السلع مجهولة المصدر أو السلع الفاسدة بدون تواريخ إنتاج.وتابع أنه من خلال المرور على الأسواق المحلية "تأكدنا من طرح الفسيخ بسعر يترواح ما بين ٨٥ جنيهًا إلى ١٠٠ جنيه للكيلو والرنجة بسعر يترواح ما بين ٣٠ جنيهًا إلى ٣٥ جنيهًا".