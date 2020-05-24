محافظ القاهرة: يجب الالتزام بالإجراءات للحفاظ على المواطن وصحته

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن هناك بعض الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء في أول أيام عيد الفطر المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الإجراءات المشددة المتعلقة بغلق جميع الحدائق والمنتزهات العامة والمراكب النيلية وجميع أماكن التجمعات.وأضاف اللواء خالد عبد العال، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أنه تم تنفيذ جميع إجراءات رئاسة الوزراء من النقل الجماعى والأتوبيسات وقطارات السكة الحديد مع ضمن إجراءات لحظر المشددة.وأشار إلى أنه لابد من الالتزام بهذه الإجراءات لأنها فى النهاية تحافظ على مصلحة المواطن وصحته، منوها إلى أنه سبق وتم التعامل مع هذه الإجراءات فى عيد شم النسيم والتزم المواطنين وقتها بجميع الإجراءات والقوانين.وأكد أنه على ثقة بجميع المواطنين فى التزامهم بكل الإجراءات حرصًا على صحتهم، لافتا إلى أنه يتم القيام بكل أعمال التعقيم والتطهير والصيانة فى جميع الأماكن العامة.