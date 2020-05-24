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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شواطئ بورسعيد خالية أول أيام العيد (صور)

الأحد 24/مايو/2020 - 11:44 ص
شواطئ بورسعيد
شواطئ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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شهدت شواطئ محافظة بورسعيد حالة من الهدوء، صباح اليوم الأحد، في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك التزامًا من المواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأغلقت الكافتيريات أبوابها، وشهد شاطئ البحر والكورنيش المطل عليه عدم تواجد مواطنين.

ووضعت الأجهزة الأمنية والتنفيذية حواجز حديدية لغلق كل مداخل الشاطئ، مع التشديد على أصحاب الكافتيريات المطلة علي الشاطئ بالالتزام بقرارات الغلق، وانتشرت قوات الأمن والأجهزة التنفيذية بكل أحياء المحافظة خاصة في الحدائق والمتنزهات والشاطئ والأماكن السياحية، لمتابعة تنفيذ القرارات الوقائية.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد ناشد المواطنين الاستمتاع بقضاء إجازة عيد الفطر المبارك في المنازل والبعد عن التجمعات والاختلاط، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك للتغلب على تداعيات الفترة الراهنة.

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