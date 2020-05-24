رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبوالغيط يدعو الأطراف الليبية لإيقاف فوري للعمليات العسكرية

الأحد 24/مايو/2020 - 11:43 ص
أبوالغيط
أبوالغيط
عبير سليم
طباعة
جدد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، الدعوة إلى الإيقاف الفوري للعمليات القتالية في ليبيا وحقن دماء الليبيين.

وبحسب بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة، فقد جدد الأمين العام، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مطالبته للأطراف الليبية بالتخلي عن الخيار العسكري والالتزام بوقف لإطلاق النار في عموم الأراضي الليبية والانخراط بحسن نية في حوار سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة بإعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للصراع الذي يمزق البلاد.

وذكر أبوالغيط أن الشعب الليبي عانى ولا يزال بما فيه الكفاية من ويلات القتال والدمار والتخريب والانقسام والتي تفاقمت تداعياتها علي مدار اربعة عشر شهرًا منذ بدء المعارك العسكرية حول العاصمة طرابلس والمناطق الغربية من البلاد.

وشدد على أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة القائمة خاصة وأن التطورات كلها أظهرت عدم قدرة أي طرف على فرض حلول قسرية أو منفردة تفضي إلى تحقيق الأمن أو بسط الاستقرار على كامل الأراضي الليبية.

وجدد أبو الغيط مناشدته للقيادات الليبية بالإستجابة للنداءات الدولية وجهود البعثة الأممية في ليبيا الرامية إلى استئناف عملية التفاوض بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (لجنة 5 + 5) للتوصل إلى إتفاق رسمي لوقف دائم وشامل لاطلاق النار ويشتمل على آليات محددة لمراقبته تحت مظلة الأمم المتحدة، ومن ثم فتح المجال أمام العودة إلى الحوار الجامع للتوافق على تسوية متكاملة للأزمة بمساراتها الثلاثة الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وعبر أبوالغيط عن شديد الانزعاج إزاء تزايد التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي والتي تعتبر جميعها – وبغض النظر عن دوافعها – مرفوضة ومدانة وفق القرارات المتعددة التي سبق أن إعتمدها مجلس جامعة الدول العربية في هذا الخصوص.

وأكد على أنه لا يمكن التوصل إلى أية تسوية مأمولة، والتي يجب أن تكون ليبية وطنية خالصة، دون وضع حد لكل هذه التدخلات التي تغذي الصراع وتسهم بشكل مؤسف في تمزيق النسيج المجتمعي لهذا البلد العربي المهم والعضو الفاعل في الأسرة العربية.

موضوعات متعلقة

تفاصيل إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا

رابط نتيجة المرحلة الابتدائية وحتى الصف الثاني الإعدادي بالرقم القومي في القاهرة

حقيقة اختلاط الهضبة ودينا الشربينى برجاء الجداوى قبل إصابتها بكورونا

تهاني عيد الفطر .. أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب

الصور

image description

عمال النظافة.. رجال لا يعرفون العيد

image description

الأطفال يتحدون كورونا ويحتفلون بالعيد في الشوارع

image description

وسط البلد «فاضية» فى أول أيام العيد

image description

عجلة وموتوسيكل ومراجيح.. أهلًًا بالعيد

image description

الأطفال يحتفلون بالعيد على الأسطح.. فرحة وبلالين

الأكثر قراءة

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

تفاصيل إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا

تهاني عيد الفطر .. أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

مأساة فنانة شهيرة مع جيرانها.. تركوا جثتها متعفنة وسرقوا مكتبتها الثمينة

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

كيف رأى "توفيق الحكيم" الكتابات الجنسية؟

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

نجم الساعة

تعافي 4 حالات جديدة من كورونا بـ«عزل بني سويف» (صور)

الصحة

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

6 أسباب لبدء يومك بماء الليمون

مركز روسي: إنتاج لقاح ضد كورونا بنهاية الصيف

منوعات

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب المكسيك

أجمل رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك 2020

عبارات تهنئة بعيد الفطر المبارك

أجمل عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك عام 2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أيام ضاحكة مع أحمد فؤاد نجم
مؤمن المحمدي
القوة الناعمة
ماجد حبته
العيد.. رقاب الإرهابيين.. والعبيد
ماجد حبته
الحلقة الـ28 وما بعدها
المزيد

الثقافة

الجيش الأبيض.. تحية من «الثقافة» لأبطال الطواقم الطبية

الحلقة 27 من رواية «الصديق أبو بكر بعد الخلافة»

الحلقة 26 من رواية «الصديق أبو بكر».. حروب الردة 1

صفية القباني: تكريم الراحل آدم حنين بنقابة التشكيليين قريبًا