دير الفرمة يحتفل بعيد القديس يوحنا الحبيب

احتفل دير "السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب" ببرية الفرمة بطريق الإسماعيلية الصحراوي، صباح اليوم، بعيد تكريس الكنيسة التي بنيت باسم القديس يوحنا الإنجيلي في مدينة الإسكندرية.وترأس القداس الإلهي للعيد صباح اليوم، الأنبا مقار، أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والمشرف على الدير ومعه مجمع الرهبان.وكان الأنبا مقار قد احتفل أمس السبت، بصلاة العشية للقديس وطيب نيافته خلالها رفات القديس الموجودة بالدير، ثم تسبحة نصف الليل حتى ترأس القداس الإلهي صباح اليوم.