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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية ووكيل «التضامن» يزوران مؤسسة الشابات المسلمات

الأحد 24/مايو/2020 - 11:32 ص
طارق رحمى
طارق رحمى
شريف عبد الغنى - حسام فوزى جبر
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زار الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية وأمانى خالد النادري وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، مؤسسة الشابات المسلمات، ومؤسسة الرضوى بطنطا، لإدخال الفرحة على بنات المؤسسات، بحضور الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع ومسئول العلاقات العامة.

وحرص محافظ الغربية على تقديم كحك العيد لبنات المؤسسات، وتحدث المحافظ مع البنات عن دراستهم، وسألهم عن الأمور الخاصة داخل المؤسسة، والتقط مجموعة من الصور التذكارية معهن، مشيدا بمجهود مديرية التضامن الاجتماعى والمؤسسات على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتقال فيروس كورونا.
طارق رحمى
طارق رحمى

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