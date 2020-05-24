محافظ الغربية ووكيل «التضامن» يزوران مؤسسة الشابات المسلمات

زار الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية وأمانى خالد النادري وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، مؤسسة الشابات المسلمات، ومؤسسة الرضوى بطنطا، لإدخال الفرحة على بنات المؤسسات، بحضور الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع ومسئول العلاقات العامة.وحرص محافظ الغربية على تقديم كحك العيد لبنات المؤسسات، وتحدث المحافظ مع البنات عن دراستهم، وسألهم عن الأمور الخاصة داخل المؤسسة، والتقط مجموعة من الصور التذكارية معهن، مشيدا بمجهود مديرية التضامن الاجتماعى والمؤسسات على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتقال فيروس كورونا.