رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مها نصار: وافقت على دوري في «الاختيار» قبل قراءة السيناريو

الأحد 24/مايو/2020 - 10:50 ص
مها نصار
مها نصار
ياسمين عباس
طباعة
قالت الفنانة مها نصار، إنه تم ترشيحها من قبل المخرج "بيتر ميمى" لتجسد دور شقيقة الإرهابى هشام عشماوى في مسلسل "الاختيار"، مؤكدة أنها وافقت على الدور قبل قراءة السيناريو.

وأضافت مها نصار، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن أى ممثل يتمنى المشاركة فى مثل هذه الأعمال المشرفة، لافتة إلى أنها لم تتخيل المشاركة فى عمل درامى كبير مثل "الاختيار"، لذلك فقامت بدراسة الشخصية جيدًا عن طريق مراجعة السيناريو المكتوب والبحث عن أصل الشخصية.

وأشارت إلى أن تلك الفترة السيئة التي مرت بها مصر تعد من أصعب الفترات على البلاد وستظل عالقة فى أذهاننا، لذلك كنت أتمنى أن أقدم شخصية درامية بكامل تفاصيلها الحقيقة الصادقة.

وأكدت أنها لم تقابل شقيقة هشام عشماوى الحقيقة ولا تريد مقابلتها، ولكنها اعتمدت على فيديوهات عشماوى المتداولة على الإنترنت مع مراجعة السيناريو الى جانب آراء الطب النفسى والفصل بين شخصيتى الحقيقية وبين العمل الدرامى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

تفاصيل إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا

6 أمراض تُشفى بـ«الليمون والفلفل والملح»

حقيقة اختلاط الهضبة ودينا الشربينى برجاء الجداوى قبل إصابتها بكورونا

الصور

image description

عجلة وموتوسيكل ومراجيح.. أهلًًا بالعيد

image description

الأطفال يحتفلون بالعيد على الأسطح.. فرحة وبلالين

image description

«عيد زمن كورونا».. الصلاة في المنزل

image description

فى الهرم.. حضر عيد الفطر وغاب المحتفلون بسبب كورونا

image description

شوارع العباسية خالية أثناء صلاة عيد الفطر (صور)

الأكثر قراءة

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

تفاصيل إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات

تهاني عيد الفطر .. أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

مأساة فنانة شهيرة مع جيرانها.. تركوا جثتها متعفنة وسرقوا مكتبتها الثمينة

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

كيف رأى "توفيق الحكيم" الكتابات الجنسية؟

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

6 أسباب لبدء يومك بماء الليمون

مركز روسي: إنتاج لقاح ضد كورونا بنهاية الصيف

منوعات

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب المكسيك

أجمل رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك 2020

عبارات تهنئة بعيد الفطر المبارك

أجمل عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك عام 2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أيام ضاحكة مع أحمد فؤاد نجم
مؤمن المحمدي
القوة الناعمة
ماجد حبته
العيد.. رقاب الإرهابيين.. والعبيد
ماجد حبته
الحلقة الـ28 وما بعدها
المزيد

الثقافة

صفية القباني: تكريم الراحل آدم حنين بنقابة التشكيليين قريبًا

نجاح كبير لأول ماراثون قراءة في السعودية

«نحن شعب مهذب».. تأملات سيرجي لافروف في السياسة الخارجية الروسية

قصر السينما يعلن أسماء الفائزين بأفضل سيناريو عن «كورونا»