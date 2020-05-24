مها نصار: وافقت على دوري في «الاختيار» قبل قراءة السيناريو

قالت الفنانة مها نصار، إنه تم ترشيحها من قبل المخرج "بيتر ميمى" لتجسد دور شقيقة الإرهابى هشام عشماوى في مسلسل "الاختيار"، مؤكدة أنها وافقت على الدور قبل قراءة السيناريو.وأضافت مها نصار، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن أى ممثل يتمنى المشاركة فى مثل هذه الأعمال المشرفة، لافتة إلى أنها لم تتخيل المشاركة فى عمل درامى كبير مثل "الاختيار"، لذلك فقامت بدراسة الشخصية جيدًا عن طريق مراجعة السيناريو المكتوب والبحث عن أصل الشخصية.وأشارت إلى أن تلك الفترة السيئة التي مرت بها مصر تعد من أصعب الفترات على البلاد وستظل عالقة فى أذهاننا، لذلك كنت أتمنى أن أقدم شخصية درامية بكامل تفاصيلها الحقيقة الصادقة.وأكدت أنها لم تقابل شقيقة هشام عشماوى الحقيقة ولا تريد مقابلتها، ولكنها اعتمدت على فيديوهات عشماوى المتداولة على الإنترنت مع مراجعة السيناريو الى جانب آراء الطب النفسى والفصل بين شخصيتى الحقيقية وبين العمل الدرامى.