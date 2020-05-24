تامر حسني يحيى أولى حفلات عيد الفطر على «ON» الليلة

يحيي النجم تامر حسني، حفلا غنائيا اليوم بمنطقة الأهرامات، وذلك احتفالا بعيد الفطر المبارك مع جمهوره وسيتم بث هذا الحفل مباشرة على قناة أون بشكل حصري.ويقدم تامر حسني خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه المختلفة بناء على طلب الجمهور، بعد أن حرص على مشاركتهم لاختيار أغاني الحفل عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.ومن المقرر أن يفتتح تامر- غدا- حفله الغنائي بأغنية اللحظة حلوة والمصري أصلي.ويوجه ريع الحفل لصالح مصابي فيروس كورونا المستجد.يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني فيلم "الفلوس" من بطولته إلى جانب زينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج سعيد الماروق.