فتح الأضرحة والمواقع الدينية.. تخفيف القيود الإيرانية في عيد الفطر

ذكرت صحيفة ذا ناشونال، اليوم الاحد، أنه تم تنفيذ فتح العديد من المتاحف والمواقع التاريخية والدينية والثقافية في إيران بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر.وتحركت إيران أمس السبت لفتح مواقع تجارية ودينية وثقافية، حيث خففت من القيود المفروضة على احتواء جائحة فيروس كورونا.وقال الرئيس حسن روحاني على شاشة التلفزيون الحكومي: إن المتاحف والمواقع التاريخية ستُعاد فتحها يوم الأحد بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك.وأشارت الصحيفة إلى أنه ستُعاد فتح الأضرحة المقدسة التي أصبح بعضها نقطة محورية لوباء الفيروس التاجي في إيران غدًا الإثنين.وذكر روحاني الأسبوع الماضي، أن الأضرحة ستفتح لمدة ثلاث ساعات في الصباح وثلاث ساعات بعد الظهر، وبعض مناطق الأضرحة، مثل الممرات الضيقة، ستبقى مغلقة.