الكنيسة تحتفل بعيد سيامة الأنبا إيلاريون أسقفا اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد 24 مايو، بالعيد الخامس لسيامة الأنبا إيلاريون أسقفًا.وهنأ عدد من الأقباط الأنبا إيلاريون، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالذكرى الخامسة لسيامته، متمنين له دوام الصحة والخدمة لأعوام مديدة.ولد الأنبا إيلاريون، في 3 مايو عام 1964، بحدائق القبة، القاهرة، وحصل على ليسانس حقوق، جامعة عين شمس، وفي مهنة المحاماة.ورغب الأنبا إيلاريون في حياة التوحد مع الله، فذهب لدير الشهيد مارمينا، بصحراء مريوط، بالإسكندرية، وترهب في 23 مارس عام 1992، باسم الراهب القمص إيلاريون آفا مينا.كما سيم قسًا في 20 ديسمبر عام 2003، وفي عام 2015 تمت سيامته أسقفًا بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في يوم السبت 23 مايو، في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.كما صدر قرار بابوي رقم 212016 بتكليف الأنبا إيلاريون بخدمة منطقة غرب الإسكندرية، ليكون مسئولًا عن كنائس هذه المنطقة من الناحية الروحية والإدارية والمالية، ويكون محل إقامته بكنيسة مارجرجس بالمكس، وتم بدء العمل بهذا القرار من 1 يناير 2017.