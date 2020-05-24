الفلبين تسمح لمزيد من الشركات باستئناف كامل عملياتها

ذكر تقرير إخباري، اليوم الأحد، أن الفلبين سوف تسمح للمزيد من شركاتها باستئناف كامل عملياتها، بينما لا تزال درجات الإغلاق الذي تفرضه السلطات في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد متفاوتة.وقالت وكالة أنباء "بلومبرج" إن من المقرر أن يتم السماح للمستشفيات العامة والخاصة ومقدمي خدمات الخط الأمامي الخاصة بالصحة والطوارئ، وشركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، باستئناف كامل عملياتها، بحسب مبادئ توجيهية أصدرتها أمس السبت جماعة مشتركة بين الوكالات المعنية بصياغة السياسات لإدارة أزمة وباء كورونا.وأوضحت الخطوط التوجيهية أن أعمال الزراعة وخدمات نقل وتسليم الأغذية والسلع الأساسية الأخرى، يمكن أن تُستأنف الآن بالكامل.