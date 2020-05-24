الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد سيامة الأنبا موسى أسقفا للشباب غدًا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الإثنين، 25 مايو، بمرور 40 عاما على سيامة الأنبا موسى أسقفا عاما للشباب الأقباط الأرثوذكس.والأنبا موسى هو من مواليد مدينة أسيوط، حيث ولد في نوفمبر عام 1938، والتحق بكلية الطب حتى تخرج عام 1960، وقام أسقف الشباب بالخدمة في عدة كنائس بالقاهرة ثم خدم الشباب في بني سويف في عام 1963.وسيم الأنبا موسى كاهنًا في 4 يونيو عام 1976، وتصدر له مؤلفات سنوية خاصة في عيدي القيامة والميلاد.ومنذ عهد البابا شنوده الثالث البطريرك رقم 117 الراحل كان الأنبا موسى يخدم في عدة لجان في المجمع المقدس، حيث خدم بلجنة سكرتارية المجمع المقدس ولجنة الرعاية والخدمة ولجنة الإيمان والتعليم والتشريع.