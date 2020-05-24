زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب المكسيك

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.5 درجات على مقياس ريختر لقياس الزلازل، المناطق الساحلية في المكسيك صباح اليوم الأحد.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية - في بيان أصدرته اليوم وبثته على موقعها الإلكتروني - بأن مركز الزلزال كان على بعد 125 كيلومترًا (78 ميلًا) إلى الجنوب الغربي من بلدة ماباستبيك في ولاية تشياباس بجنو شرق البلاد، وعلى عمق 15.8 كيلومترًا.فيما تم تسجيل الزلزال الساعة 03:52 بتوقيت جرينتش.ولم يصدر أي تحذير حتى الآن من قبل السلطات بقدوم موجات مد عاتية "تسونامي" من جراء الزلزال.