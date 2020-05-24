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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

2.6 مليون استخدموا السكة الحديد قبل العيد

الأحد 24/مايو/2020 - 10:18 ص
السكة الحديد
السكة الحديد
علا غزال
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صرح وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بأن هيئة السكة الحديد نقلت خلال الأسبوع السابق لعيد الفطر 2.6 مليون راكب بالتزامن مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد الوزير أن فترة حجوزات العيد لم تشهد تكدسات على شبابيك التذاكر واختفت السوق السوداء بسبب تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير التنظيمية الخاصة بحوكمة عمليات صرف التذاكر بالمحطات مثل الحجز المقدم على جميع القطارات قبل ميعاد السفر بمدة أسبوع، وكذلك زيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك جديدة وتركيب أكشاك 130 منفذًا، لتصبح عدد المنافذ المتاحة لحجز وصرف التذاكر 801 منفذ وإتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة على الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة تيسيرًا على جمهور المسافرين.

وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالإيقاف الكامل لجميع وسائل النقل الجماعي اعتبارًا من اليوم الأحد 24 مايو حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 29 مايو، مشيرًا إلى أنه وجه قيادات هيئة السكك الحديدية بضرورة استغلال تلك الفترة في تكثيف أعمال صيانة وتجديدات السكك وخاصة المرتبطة بمشروعات تطوير نظم الإشارات لسرعة نهو تلك المشروعات طبقًا للبرامج الزمنية المقررة وكذلك تكثيف أعمال صيانة العربات والجرارات بورش الهيئة لرفع الاتاحية بما يكفل تشغيل عدد رحلات أكبر مع التأكيد على عدم خروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له وكذلك تكثيف أعمال التعقيم والتطهير لكل منشآت الهيئة والورش والعربات والجرارات والمحطات ومواقع العمل.

يذكر إن حركة القطارات ستعود بدءًا من يوم السبت الموافق 30 مايو وطبقًا لما قرره مجلس الوزراء فيما يخص توقيت حظر التجوال وأن مجلس الوزراء، ألزم في إطار قراراته الخاصة بالإجراءات الاحترازية خلال فترة ما بعد عيد الفطر المبارك بدءًا من 30 مايو العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، والمنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية.

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