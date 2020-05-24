الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد الصعود 29 مايو

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الجمعة 29 مايو، بعيد الصعود المجيد، وهو ذكرى صعود السيد المسيح إلى السماء، والذي يأتي عقب عيد القيامة بأربعين يومًا، وفق المعتقدات المسيحية.وعيد الصعود يعد من أهم 12 عيدًا تحتفل بها الكنائس الأرثوذكسية، وهو تخليد مرة أخرى لظهور المسيح لتلاميذه عند بحيرة طبرية والمرة الأخيرة عند جبل الزيتون، ثم ارتفع للسماء واختفى وراء السحاب أمام أعين التلاميذ.ويعتبر "الصعود" نهاية فترة الخماسين المقدسة، ويبدأ بعده مباشرة صوم الرسل، حيث يختلف عدد أيامه سنويًا وفقا لحسابات فلكية فيتراوح ما بين 14 يومًا وحتى 43 يومًا.