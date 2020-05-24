شقيق الشهيد محمد صلاح: إعدام عشماوي شفى غليل شعب مصر (فيديو)

قال الدكتور أحمد صلاح إسماعيل شقيق الرائد الشهيد محمد صلاح إسماعيل، إن إعدام الإرهابي هشام عشماوي أبرد نار قلوب أهالى الشهداء، مؤكدًا أن "عشماوى" خان الجيش المصرى، وإعدامه شفى غليل كل أبناء شعب مصر بلا شك.وأشاد "أحمد" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، بمسلسل "الاختيار" معقبا "تمثيل دور محمد صلاح حقيقى 100%"، مؤكدًا أن مجموعة العمل بالكامل كانت تحرص على التواصل معهم للتعرف على أدق التفاصيل الخاصة بحياة الشهيد.وأشار إلى أن محاولة الوصول إلى الشخصية الحقيقة كانت أمرًا رائعًا، منوهًا إلى أن مسلسل "الاختيار" جسد أدق تفاصيل الشهداء بطريقة حقيقية 100%.واختتم "الشهيد كان شخصا هادئًا ومتفوقا ومتدينا، وكان أشطر واحد فى المدفعية، وزملاؤه منسى وشبراوي ومحمد صلاح وخالد مغربى، ربنا اختارهم علشان متميزين فى جانب معين، محمد عاش شهيد ومات شهيد".