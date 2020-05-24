الأنبا إرميا يهنئ المسلمين بعيد الفطر

هنأ الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك الذي يحتفل به المصريون اليوم الأحد 24 مايو.وقال الأنبا إرميا، الأسقف العام، في بيان اليوم الأحد: "نهنئ جميع إخوتنا وأصدقائنا الأحباء المسلمين، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وكل عام وأنتم بخير".