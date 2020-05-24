«معديات بورسعيد» بلا زحام فى أول أيام العيد (صور)

شهد مرفق المعديات العابرة بين ضفتي قناة السويس بمحافظة بورسعيد حالة من الهدوء، صباح اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك استجابة من المواطنين للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.واختفت السيارات من أمام المعديات لأول مرة في إجازة العيد، والذي كان يشهد طوابير وانتظار السيارات لأوقات طويلة لاستقلال المعديات، بسبب الزحام الذي كان يشهده المرفق في هذا التوقيت لنقل المواطنين من بورسعيد إلى مدينة بورفؤاد والعكس.وانتشرت قوات الأمن والأجهزة التنفيذية بكل أحياء المحافظة خاصة في الحدائق والمتنزهات والشواطئ والأماكن السياحية، لمتابعة تنفيذ القرارات الوقائية.