الكاهى والقيمر.. أكلات عراقية متورثة فى عيد الفطر

اشتهر المطبخ العراقي بتنوع مأكولاته وحلوياته، حيث لا يحلو الصباح في بغداد من دون الاستمتاع بأكلة الكاهي والقِيمر وهذا الطبق من الأكلات المتوارثة عبر الأجيال خاصة في صباح اليوم الأول من العيد.ونشرت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأحد، تقريرًا حول العادات العراقية في صباح اليوم الأول من العيد، فضلًا عن أشهر الوجبات الصباحية في العيد.وذكرت القناة أنه من أفضل العادات العراقية في صباح اليوم الأول من العيد هو إقبال المواطنين على المطاعم التي تقدم الوجبات المفضلة في ذلك الوقت، وهي الكاهي والقيمر، بالإضافة إلى المشويات.وفي بغداد وسائر مدن العراق يتزاحم العراقيون على الكاهي والقيمر في وجبة الإفطار الصباحي، والكاهي فطور صباح العيد، وفطور العرسان وضيف عزيز على القلب يتم صنعه في البيت، وشراؤه من المحال والأسواق التي توفره بكميات كبيرة نظرًا للإقبال على شرائه من قبل كل فئات المجتمع.كاهي وقيمر أكلة عراقية مشهورة اعتادت الأسر العراقية أن تكون وجبة إفطارها أيام الجمع والأعياد والعطل الرسمية حيث تنتشر عديد المحال التي تصنع الكاهي ولها عمالها المتخصصين في صناعة هذا النوع من الحلويات المتوارثة عبر الأجيال وتعد إفطارًا مميزًا وجزءًا من العادات والتقاليد العراقية.