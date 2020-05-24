إصابات كورونا في ألمانيا تقترب من 180 ألفا والوفيات 8261

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، 179986 حالة حتى الساعة 0730 صباحا بتوقيت مدينة فرانكفورت، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.كما وصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في ألمانيا إلى 8261، في حين تعافى 159716 من المصابين بمرض كوفيد19- الذي يسببه الفيروس.وسجلت ألمانيا أول حالة إصابة بكورونا قبل حوالي 16 أسبوعا.