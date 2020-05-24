زوجة الشهيد خالد مغربي: تقدير الشعب للتضحيات يخفف أوجاع قلوبنا

قالت رضوى مجدي زوجة الشهيد خالد مغربي "دبابة"، إن مسلسل "الاختيار" فى حلقته الـ 28 بالأخص جدد مشاعر الألم والحزن بداخلهم، والتى مازالت موجودة ولم تختف حتى الآن، موضحة أنه شعرت وكأن زوجها استشهد أمس.وأضافت "رضوى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد: "أن ما يخفف الوجع في قلوبنا هو تقدير الشعب المصرى لأعمال وتضحيات أبناء وطنه من أجل مستقبله واستمراره".وأشارت إلى أنها أنجبت طفلا بعد 4 أشهر من وفاة زوجها الشهيد، موضحة أنها تروى له قصص وبطولات والده حتى مع عدم استيعابه ما يقال، لافتة إلى حرصها على ترسيخ اسم والده بذهنه حتى يفتخر بكونه ابن الشهيد مغربى عندما يكبر.