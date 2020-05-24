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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المصلين أثناء صلاة العيد

الأحد 24/مايو/2020 - 09:57 ص
الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ
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اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، على المصلّين أثناء تأديتهم صلاة عيد الفطر عند باب الأسباط (أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك)، ما أسفر عن إصابة عدد منهم برضوض، بينهم كبار في السن.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن تلك القوات استخدمت خلال الاعتداء الهراوات، كما قام بعضهم بضرب المصلين بأعقاب البنادق، مضيفة أن المصلّين تمكنوا من الوصول إلى ساحة "الغزالة" عند باب الأسباط لأداء الصلاة، فيما اقتصرت الصلاة داخل المسجد على الموظفين والحراس.

ومن المقرر أن يفتح المسجد أبوابه بعد العيد، وفق ما أعلنه مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

يذكر أن المسجد تم إغلاقه منذ شهرين بسبب التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

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