زمن كورونا.. كيف تتعامل السيدات مع صالونات التجميل في الأعياد؟

يهل علينا أول أيام العيد ليدخل السرور على الجميع، فيتزاور الناس ويتجمعون سويًا لصنع الكعك، سواء بين الأقارب أو الجيران مع بعضهم البعض، وتكثر الزيارات إلى المحافظات الأم لكل شخص للاستمتاع بأوقات العيد مع الأقارب، وذلك في الهواء النقي بقرى مصر، وتتجه السيدات للتزاحم على صالونات التجميل قبل أول أيامه، للتزين وعمل صيحات جديدة قبل التجمع ومقابلة الأصدقاء والأقارب.ولكن جاء هذا العام مختلفًا على كل الجوانب، فظهر ك فيروس كورونا المستجد منذ 14 فبراير الماضي، وعلى أثره بدأت العديد من الإجراءات الاحترازية، حتى وصل الجميع إلى الدرجة التي يخشى فيها التعامل مع أي فرد في أي مكان، خوفًا من أن يكون مصدره للعدوى بهذا الفيروس الذي تسعى كل دول العالم لعمل العديد من التجارب السريرية للتوصل إلى علاج يعيد اتصال العالم ببعضه بدلًا من حالة العزلة التي تحول إليها الجميع.وبسبب تلك الإجراءات والخوف المنتشر، امتنعت السيدات عن الذهاب إلى صالونات التجميل مما كان له تأثير سلبي على تلك الصالونات من حيث الخسائر المادية، وعلى السيدات أنفسهم، إلا أن السيدات اتجهن لخطط بديلة للاستمتاع باللحظات الأولى للعيد بشكل مختلف، وفي السطور التالية تحدثنا مع الطرفين.سارة علي، 22 عامًا، تقول إنها كل عيد كان أساسيًا أن تتقابل مع صديقاتها للذهاب إلى صالون التجميل القريب من منزلهم في منطقة 6 أكتوبر، لكن الحسابات كلها تغيرت مع ما تمر به البلاد من أزمة، في البداية أصابها اليأس من عمل خطة كل عام، لكن اتفقت وصديقاتها على فتح موقع "اليوتيوب" لتلقي الوصفات الملائمة للبشرة وللشعر وكل المتعلقات التي كانوا يلجئون إلى صالون التجميل فيها.وتروي "علي"، خلال حديثها مع "الدستور"، أن هذا العيد كان مختلفًا على الجميع، وأرادن أن يفرحن ككل عام، فاتفقوا على التجمع عبر مكالمة فيديو كأنهم يجلسون سويًا ونقل الخبرات التي اكتسبوها من الفيديوهات المتاحة على "اليوتيوب"، أيضًا نفذت البعض منهم تجارب عملية لما شاهدوه أثناء محادثتهم الجماعية، لتظهر بنتائج رائعة –كما وصفتها "سارة"- وتكون سببًا في حماس الآخرين للتجرية، منها صبغات الشعر ووصفات البشرة.أما جميلة عادل، سيدة في بداية الثلاثينيات من عمرها، تقول إن هذا العيد لم ترد أن تخفت بهجته وتكفي الأيام السابقة التي قضتها في المنزل، للحفاظ على إجراء التباعد الاجتماعي، وتقول إنها محظوظة لكونه عملها تحول إلى المنزل، ما يجعلها تجمع بين العمل والحفاظ على نفسها من الاختلاط بأشخاص يحتمل إصابتهم، أما عن تحضيرات العيد معها، روت أنها اعتادت على الذهاب إلى صالون التجميل لتغيير شكل ولون شعرها لكنها لم تتمكن من ذلك هذا العام.وتابعت "عادل"، خلال حديثها مع "الدستور" أن البديل كان تصفح مواقع الإنترنت والمجموعات الخاصة بالفتيات فقط عبر "الفيسبوك" حول الطريقة المثلى لتغيير شكل ولون شعرها، وبالفعل وصلت إلى العديد من الوصفات وأنواع الصبغات الجيدة التي تمكنها من القيام بما اعتادت عليه سنويًا، وتصف الأمر بـ: "الموضوع كان حلو أوي ومبسوطة إني اتعلمت حاجة جديدة كنت بضيع فيها فلوس كتيرة وطلعت أحلى من اللي بعمله عن الكوافير".وانتقلنا بعدها للحديث إلى عدد من أصحاب صالونات التجميل، ففي البداية كان حديثنا مع وليد غالي، الذي يقطن صالونه في منطقة مصر الجديدة، يقول إن مكانه تأثر كثيرًا بالأزمة التي نمر بها جميعًا، فالسيدات يخشين الاقتراب من المحل خوفًا من العدوى، إلا أنه رغم ذلك يحافظ على الإجراءات الوقائية التي تحميه وزبائنه.ويروي "غالي"، خلال حديثه مع "الدستور"، أن زبائنه لم يصبحوا كالمعتاد لكن لا يزال هناك البعض منهن لم تتمكن من الاستغناء عن مكانه، فتواظب على المجئ مع أخذ احتياطاتها، من حيث ارتداء الكمامة والتطهير المستمر بالكحول، وأيضًا أفراد الصالون لا تفارقهم الكمامة طوال فترة عملهم، إلى جانب القفازات التي تستعمل لمرة واحدة مع زبون واحد ثم يتم التخلص منها، إلى جانب تطهير الأرض والأدوات المستخدمة مع الزبائن أولًا بأول.ومن "وليد" إلى هيثم فاروق، الذي يقطن صالونه في منطقة الزيتون، والذي اتفق مع "غالي" في كون الأرباح تأثرت كثيرًا، ففترة الأعياد تعتبر موسم بالنسبة لهم، إلا أن هذا العام كانت الطامة الكبرى على الجميع في كل المجالات، ورغم الإجراءات الاحترازية التي يتبعها إلا أن الصالون لا تدخله الكثيرات وفي الوقت الحالي أصبحنا نقبل بدخول أعداد محدود من الزبائن لمنع عملية التزاحم بالمكان.ويتابع أن تلك الإجراءات منها الحجز مسبقًا لقبول عدد معين فقط، وأيضًا التعقيم المستمر للأدوات والأرضيات، وننصح كل عميلة بإحضار الأدوات الشخصية الخاصة بها ونقوم بتطهيرها أيضًا قبل استخدامها، وهذا ليس لأن الأدوات لدينا غير موجودة، لكن زيادة في الأمان لكلا الطرفين.