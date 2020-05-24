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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق «طرق المقابر» في الأقصر لمنع الزيارة والتجمعات (صور)

الأحد 24/مايو/2020 - 09:03 ص
إغلاق طرق المقابر
إغلاق طرق المقابر
هدى الأمير
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نجحت سلطات مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، أيام عيد الفطر المبارك، في التصدي لتجمعات المواطنين داخل المقابر لزيارة الموتى؛ من خلال إغلاق الطرق المؤدية للمقابر والتنبيه على المواطنين بعدم الإقدام على ذلك، منعًا لحدوث أي تجمعات.
الأقصر
الأقصر

وقال محمد سيد، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، إن مدينة إسنا أعلنت عن مبادرة لمنع تجمعات المواطنين بمقابر مناطق القرايا والنمسا والمساوية، وذلك بالاتفاق مع عُمد ومشايخ وشباب القرى، وبالتعاون مع مديرية أمن الأقصر، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، وتجنبهم الاصابة بعدوى فيروس كورونا.

وأشار إلى الاستعانة بعدد من الحواجز المعدنية ووضعها في بداية الطرق المؤدية للمقابر، إذ إن المواطنين يحرصون على زيارة الموتى في أول أيام العيد.
الأقصر
الأقصر
ولفت إلى التنبيه على المواطنين بعدم التوجه إلى المقابر من خلال استخدام إذاعة ذلك من خلال مكبرات الصوت في الشوارع والميادين، موضحا أن المبادرة نجحت في منع وجود تجمعات للمواطنين.

من جانبه، قال محمد حسين يس، أحد أهالي مدينة إسنا، إن العادة قد جرت بين أبناء قرى إسنا على الاحتفال بأول أيام عيد الفطر بداخل المقابر، حيث تتوجه النساء مصطحبة معها الأطفال إلى المقابر، لتوزيع «الرحمة» على الآخرين، وإهداء ثوابها للميت، إلا إن الظروف التي يمر بها العالم تجبر الجميع على عدم الخروج من منازلهم، وتجنب التواجد بأي تجمعات.
الأقصر
الأقصر
وفي سياق متصل، كان محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أعلن عن رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تنص على وقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة ومنع التجمعات طوال فترة إجازة العيد.

كما تتضمن الإجراءات منع إقامة أي احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مع التأكيد على غلق الكورنيش والمتنزهات والحدائق العامة وما يماثلها طوال إجازة العيد، ويستثنى من ذلك معدية الأهالي التي ستعمل حتى الساعة الخامسة مساء لنقل المواطنين فقط.
الأقصر
الأقصر
وأهابت المحافظة بالمواطنين بعدم زيارة المقابر والمدافن على مستوى مراكز المحافظة طوال فترة إجازة العيد حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، حيث تهدف هذه الإجراءات لمنع تجمعات المواطنين تجنبًا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ الاقصر رفع درجة الإستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدى لأى محاولات للبناء المخالف أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، موجهًا رؤساء المدن برصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل بحسم معها مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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