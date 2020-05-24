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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 110 أطنان قمامة من «كفر شكر»

الأحد 24/مايو/2020 - 09:01 ص
رفع قمامة
رفع قمامة
كتب صلاح حسنى
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شنت الأجهزة المحلية بمركز ومجلس مدينة كفر شكر، حملة نظافة عامة برئاسة محمد غنيم نائب رئيس مركز ومدينة كفر شكر، لنقل مخلفات عيد الفطر من الشوارع والميادين والطرقات من أجل الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأكد محمد غنيم، نائب رئيس مركز ومدينة كفر شكر فى تصريح خاص للدستور، أنه تم رفع 110 أطنان قمامة ومخلفات من المدينة والوحدات المحلية التابعة لها بالإضافة إلى تنظيف كافة المقالب العمومية بنطاق المدينة وطريق "طراد النيل أسنيت كفر شكر"، بهدف الحفاظ على المنظر الجمالي وراحة المواطنين والاحتفال بالعيد فى بيئة جميلة ونظيفة تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان مرزوق محافظ القليوبية.

وأوضح غنيم أنه تم تشكيل لجنة متخصصة للمرور على كافة القرى والمناطق لمتابعة حالة النظافة ووجود تراكمات قمامة لرفعها فورا بسيارات مجلس المدينة بالإضافة إلى وجود صناديق جمع القمامة بالطرقات، مناشدا المواطنين بعدم إلقاء مخلفات فى الشوارع العامة حفاظا على المنظر الجمالي المدينة.

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