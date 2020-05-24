تعافي حالة جديدة في أول أيام العيد وخروجها من عزل إسنا

أكد مصدر طبي بمحافظة الوادي الجديد، خروج حالة جديدة من عزل إسنا صباح اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد تماثل المريض للشفاء وتحويل التحاليل الخاصة به من إيجابية إلى سلبية خلال فترة العيد.وأشار المصدر، إلى أن إجمالى حالات التعافى بلغ 28 مواطن من أبناء المحافظة، وأن الفترة المقبلة ستشهد خروج العديد من الحالات نظرا لاستقرار أحوالها الصحية فى ظل تلقيها الرعاية الصحية الكاملة بأماكن عزلها داخل مستشفيات الحجر الصحى الإقليمية.وتهيب محافظ الوادى الجديد بالمواطنين الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع التجمعات خلال عيد الفطر المبارك والوعي بالدور الهام لأسلوب التباعد الإجتماعي في تقليل أعداد الإصابات.