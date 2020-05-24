«عيدهم عيدين».. شفاء 11 من كورونا بـ«عزل قها»

أعلن مستشفى «عزل قها» لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في محافظة القليوبية شفاء 11 حالة من فيروس كورونا وخروجها من المستشفى بينهم سيدتان مسنتان كانتا محتجزتين في العناية وتعانين من أمراض مزمنة، وطبيب من مستشفى بنها الجامعي، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 235 حالة.ووصف المستشفى في بيان أن خروج هذا العدد من المرضى هو العيد الحقيقي للفرق الطبية.وقال الدكتور أحمد سعد خيامي، مدير الفريق الطبي الخامس الموجود في المستشفى، أنه جرى خروج وشفاء وتعافي الطبيب أحمد مجدي أبو الدهب، أخصائي الأطفال وحديثي الولادة بالإدارة الطبية في جامعة بنها.وكان المستشفى استقبل مصابين جدد بفيروس كورونا ليلة العيد وقدم لهم الفريق الطبي الورود والشيكولاتة لرفع روحهم المعنوية احتفالا بحلول عيد الفطر.